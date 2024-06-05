نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو مجلس إدارة الأهلي: أين مجالس إدارات الأندية الجماهيرية؟.. وفيلم "التاسعة" أثبت للجماهير قيمة الجيل الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن الأندية الجماهيرية، وأكد على أنها هي من تعطي روح ومتعة خاصة للدوري المصري الممتاز.

تصريحات عضو مجلس إدارة الأهلي

وقال مهند خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأندية الجماهيرية هي من تعطي روح للدوري، لكن يجب ألا نظلم أندية الشركات، فأين مجالس إدارات الأندية كفريق جماهيري".

وتابع: "أندية الشركات طبقت معايير الإدارة، إذا تم تطبيق ذلك من قبل الأندية الجماهيرية سيكون لديهم ميزة إضافية وهي وجود جماهير".

وشدد: "طرحت فكرة الغاء العمل التطوعي في الرياضة خلال مناقشة القانون".

واختتم: "عرضت فكرة فيلم التاسعة على الإدارة فور الانتهاء من دور المجموعات، ومن أسباب عمله هو إثبات للجماهير قيمة الجيل الحالي لفريق الكرة بالأهلي".