نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة طلبة: الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو مفتاح التأهل للمونديال.. واللاعبين على قدر المسؤولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حمادة طلبة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فوز منتخب مصر على نظيره منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هي مفتاح التأهل للمونديال.

تصريحات حمادة طلبة عن منتخب مصر

وقال حمادة طلبة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر أمام مباراتين في غاية القوة، سنواجه منتخب قوي هو بوركينا فاسو، صاحب الباع الكبير".

وتابع: "المنتخب كان يؤدي بشكل جيد في الفترة الماضية، ونتمنى التركيز في الفترة القادمة، في ظل عودة محمد صلاح وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو".

وأضاف: "لدينا لاعبين على قدر المسئولية، تصفيات كأس العالم 2026 أصبحت سهلة، وإذا نجحنا في الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو سنتأهل للمونديال بنسبة كبيرة".

وواصل: "عمر كمال عبد الواحد كان يستحق التواجد في معسكر منتخب مصر منذ البداية، فهو يقدم كل ما لديه في الملعب، وينجح في تسجيل وصناعة الأهداف مع الأهلي".

واختتم حمادة طلبة تصريحاته قائلًا: "هي فرصة لعمر كمال عبد الواحد لإعادة العلاقة الجيدة بينه وبين حسام حسن، الظروف الآن في مصلحته، وهو لاعب على قدر المسئولية".