حسين علي: الأهلي يسر وفقًا لنظام إداري قوي.. والزمالك يعاني ماليًا من سنوات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين علي لاعب الأهلي السابق، أن نادي الزمالك حاليًا يعاني من الأزمة المالية ومجلس الإدارة تسلم النادي مديون، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة لا بد أن يتم البدء في مشروع إنشاء فرع أكتوبر، خصوصا أن خطوة الأهلي بإنشاء استاد جديد ستكون مهمة للغاية على الجانب الاقتصادي.

حسين علي: الأهلي يسر وفقًا لنظام إداري قوي

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "الأهلي يسير وفق نظام جيد، وكل شخص يتسلم مهمة في مجال اختصاصه وينجزها بشكل جيد، لكن مجلس الزمالك في بعض المراحل لم يقوم بأي شئ، وبعض مجالس الإدارات كانت تفكر في نفسها فقط، ويتم شراء لاعبين بكثرة والاستغناء عنهم في الموسم التالي مجانا".

وأضاف: "الزمالك كان يعاني من قلة الفكر الاقتصادي في جلب الأموال للانفاق، والفارق كبير مع الأهلي الذي قام بتشييد عدة فروع، كان هناك عدم اهتمام داخل الزمالك بالجوانب المالية والاستثمار وهي نقطة يعاني منها النادي من سنوات".

وأشار إلى أن الزمالك سيكون في حاجة لضم صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي، في أكثر من مركز، وزياد كمال لاعب جيد ولازال يحتاج لوقت للمشاركة،

وأتم: "حسام أشرف لاعب جيد وقادر على اللعب في أكثر من مركز لكن نجاحه في الزمالك غير مضمون، وأحمد ياسر ريان مهاجم جيد