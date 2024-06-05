أُنس جابر تودِّع بطولة رولان غاروس

أُنس جابر تودِّع بطولة رولان غاروس
ودّعت التونسية أُنس جابر اليوم بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" من دور الثمانية بخسارتها 4 -6 و2-6 و3-6 أمام الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة.
وفازت كل لاعبة بإرسالها في المجموعة الأولى حتى تمكنت أُنس من كسر إرسال جوف لتتقدم 4-3 قبل أن تحسم المجموعة عبر فوزها بشوطين متتاليين.
وتراجعت أُنس في المجموعة الثانية، ونجحت جوف في كسر إرسال اللاعبة التونسية ثلاث مرات لتحسم المجموعة الثانية سريعا.
وكسرت جوف، التي بلغت قبل النهائي، إرسال أُنس في المجموعة الحاسمة لتتقدم 3-1 قبل أن تحسم فوزها لتضرب موعدًا في نصف النهائي مع الفائز من مباراة البولندية إيجا شيانتيك والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أُنس جابر تودِّع بطولة رولان غاروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.