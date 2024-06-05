أُنس جابر تودِّع بطولة رولان غاروس

أُنس جابر تودِّع بطولة رولان غاروسودّعت التونسية أُنس جابر اليوم بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" من دور الثمانية بخسارتها 4 -6 و2-6 و3-6 أمام الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة.

وفازت كل لاعبة بإرسالها في المجموعة الأولى حتى تمكنت أُنس من كسر إرسال جوف لتتقدم 4-3 قبل أن تحسم المجموعة عبر فوزها بشوطين متتاليين.

وتراجعت أُنس في المجموعة الثانية، ونجحت جوف في كسر إرسال اللاعبة التونسية ثلاث مرات لتحسم المجموعة الثانية سريعا.

وكسرت جوف، التي بلغت قبل النهائي، إرسال أُنس في المجموعة الحاسمة لتتقدم 3-1 قبل أن تحسم فوزها لتضرب موعدًا في نصف النهائي مع الفائز من مباراة البولندية إيجا شيانتيك والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.