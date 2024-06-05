فوز البرتغال والنمسا وإيرلندا وتعادل إيطاليا

فوز البرتغال والنمسا وإيرلندا وتعادل إيطاليااستهل المنتخب الإيطالي حملة استعداداته للدفاع عن لقبه في بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم المقررة في ألمانيا من منتصف الشهر الحالي إلى منتصف يوليو المقبل، بتعادل سلبي أمام نظيره التركي في مباراة دولية ودية ضمن الاستعدادات للنهائيات، فيما حققت البرتغال الفوز على فنلندا 4- 2، والنمسا على صربيا 2- 1.

في المباراة الأولى، أخفقت إيطاليا حاملة اللقب الأوروبي في الفوز على تركيا في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "ريناتو دالارا" في بولونيا بإيطاليا، وانتهت بالتعادل السلبي.

وفرضت إيطاليا أفضليتها على مجريات الشوط الأول لكن دون خطورة على مرمى تركيا التي كانت قاب قوسين أو أدنى من افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة.

وتخوض إيطاليا ودية ثانية الأحد المقبل ضد ضيفتها البوسنة في إمبولي، فيما تلتقي تركيا مع مضيفتها بولندا الاثنين المقبل في وارسو.

وأوقعت القرعة إيطاليا في النهائيات في المجموعة الثانية الى جانب إسبانيا وكرواتيا وألبانيا، فيما جاءت تركيا في المجموعة السادسة الى جانب البرتغال والتشيك وجورجيا.

وفي المباراة الثانية، حقق المنتخب البرتغالي الفوز على نظيره الفنلندي (4- 2) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم بلشبونة في غياب كريستيانو رونالدو، الذي يقضي فترة راحة بعد موسم طويل مع ناديه النصر السعودي.

وسجل روبن دياش في الدقيقة (17) وديوجو جوتا من ركلة جزاء في الدقيقة (45+ 2)، ونو فرنانديش في الدقيقتين (55 ، 84)، والبديل تيمو بوكي في الدقيقتين (72 ، 76 ) هدفي فنلندا.

ومن المنتظر ان ينضم رونالدو الى صفوف المنتخب يوم الجمعة المقبل عشية مواجهة كرواتيا في مباراة ودية ثانية قبل ان ينهي المنتخب البرتغالي استعداداته بمباراة ثالثة ضد ايرلندا الثلاثاء المقبل.

وتلعب البرتغال بطلة أوروبا عام 2016 في النهائيات القارية في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات تركيا وجورجيا والتشيك، فيما لم تتأهل فنلندا للنهائيات.

وفي المباراة الثالثة، حققت النمسا فوزا صعبا على ضيفتها صربيا (2- 1) على ملعب "إرنست هابل" في فيينا.

وسجلت النمسا هدفين في ثلاث دقائق بواسطة لاعب وسط فولفسبورج الالماني باتريك فيمر في الدقيقة (10) ولاعب وسط لايبزيج الالماني كريستوف باومغارتنر في الدقيقة (13)، فيما قلصت صربيا الفارق عبر مدافع سالزبورج النمساوي ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة (35).

وأوقعت القرعة النمسا في البطولة الأوروبية في المجموعة الرابعة الى جانب بولندا وهولندا وفرنسا، فيما جاءت صربيا الى جانب إنجلترا الوصيفة والدانمارك وسلوفينيا التي تغلبت على ضيفتها أرمينيا بهدفين مقابل هدف.

وفي مباريات أخرى، استهلت هنغاريا استعداداتها للكأس القارية بالخسارة أمام مضيفتها إيرلندا (1- 2)، وسويسرا بالفوز على ضيفتها إستونيا (4- صفر)، فيما تعادلت رومانيا مع ضيفتها بلغاريا سلبا.