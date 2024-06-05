محمد سمير: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر حاليا.. ودونجا كان يستحق التواجد مع منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد سمير لاعب فريق زد، عن التحديات التي واجهت فريقه في الدوري المصري الممتاز.

محمد سمير يختار الأفضل في مصر

وقال محمد سمير في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "كان هدفنا دائما التواجد في الدوري المصري والآن هدفنا التواجد في المربع الذهبي".

وتابع: "زد يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات الفنية العالية، وتجربة النادي أثبتت نجاحها في بطولة الدوري حتى الآن".

وأضاف: "مواجهة بوركينا فاسو ستكون صعبة جدا على منتخب مصر".

وواصل: "نبيل دونجا كان يستحق التواجد مع منتخب مصر، وأيضا علي لطفي ومصطفى العش".

وأتم: "إمام عاشور أفضل لاعب في الدوري المصري في الوقت الحالي، ومحمد عبد المنعم المدافع الأفضل حاليا والموهبة أصبحت قليلة في مصر حاليا".