نجم الزمالك السابق يكشف التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف حمادة طلبة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن التشكيل المثالي لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، في مباراة بوركينا فاسو، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر المثالي ضد بوركينا

وقال حمادة طلبة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تشكيل المنتخب الأنسب في مباراة بوركينا فاسو، أرى أن محمد الشناوي هو من يستحق التواجد في حراسة المرمى".

وتابع: "في خط الدفاع أرى أنه يتواجد محمد هاني في مركز الظهير الأيمن ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر".

وأضاف: "في خط الوسط يتواجد أكرم توفيق ومروان عطية وحمدي فتحي، أما في الهجوم فيتواجد أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

واختتم حمادة طلبة تصريحاته قائلًا: "مباراة مصر وغينيا بيساو ستكون قوية ويجب الاستعداد بشكل جيد لها، لدينا لاعبين لديهم الثقة، ونحن نجيد التعامل مع المنتخبات الإفريقية".