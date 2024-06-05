ميدو: تربيت فى الزمالك على احترام الأهلي.. وحسام غالى لايق على رئاسة القلعة الحمراء

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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق إنه تربى منذ صغره على احترام النادى الأهلى وكيفية منافسته على الألقاب والبطولات مؤكدًا أن هذا الجو الطبيعى الذى من المفترض أن يسود فى كرة القدم.

ميدو: تربيت فى الزمالك على احترام الأهلي

أضاف ميدو خلال حواره مع مجدى عبد الغنى عبر قناة الشمس:" أنا لو كنت عايش بالاحترافية اللى انا فاهمها دلوقتى كنت هبقى مهاجم مدريد الإسبانى لـ13 سنة وهذا ليس غرورا بالنسبة للمستوى اللاعبين اللى أنا شايفه فى الفترة الحالية".

وواصل ميدو:" محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى عقلية وإصرار على النجاح وتسلح بالعلم والاحترافية وهذا النجاح الذى يحققه ليس من فراغ ولكن نتاج مجهود وتعب طويل جدا كلله الله بالتوفيق للاعب".

وتحدث ميدو عن حسام غالى قائلا:" حسام غالى كنز للنادى الأهلى يجب استغلاله بالشكل الأمثل وصورة جيدة للنادى ومثقل بالخبرات والثقافة وفى يوم من الأيام سيكون رئيسًا للنادى الأهلى لأنها لايقة عليه ومن انضف الشخصيات اللى ممكن تقابلها فى حياتك".