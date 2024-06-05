"حول اللعبة إلى نزاعات بين الأندية".. رئيس إنبي يفتح النار على اتحاد الكرة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قد حول اللعبة إلى نزاعات بين جميع الأطراف والأندية، معربًا عن شدة استياءه من طريقة تحديد الفرق المتأهلة إلى البطولات الإفريقية في الموسم القادم.

رئيس إنبي يفتح النار على اتحاد الكرة

وقال أيمن الشريعي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كرة القدم لعبة ترفيهية، لكن اتحاد الكرة حولها إلى أزمة نزاعات".

وتابع: "نحن نعاني من هذه الأزمة، وأقول لعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إنك موظف في رابطة الأندية، ولا يصح أن تتحدث باسم رابطة الأندية".

وأضاف: "انتخبنا عامر حسين في اتحاد الكرة ولم ننتخبه في رابطة الأندية، وعليه التفرقة في ذلك، وليس من حقه الإعلان عن القرارات، إلا إذا كان لديه تفويض بذلك".

وواصل: "اتحاد الكرة حفظ شكوانا في أزمة دوري 2003، ولكن التحقيقات أثبتت أن لاعب نادي المصري قام بالتزوير في البطاقة الشخصية، وكان من المفترض أن تقوم إدارة النادي بالبحث عن حقوق الأندية".

وأردف: "لا ندرس موقفنا من المشاركة في كأس الكونفدرالية حتى نعرف قرار رابطة الأندية، إذا تم الاستقرار على مشاركة المصري، نحن مستعدون بتوصيل فريق المصري للمباريات".

واختتم أيمن الشريعي تصريحاته قائلًا: "لائحة عامر حسين 57 ورقة، أما لائحة الفيفا بها مئات الأوراق، ولا تترك شيئًا للصدفة".