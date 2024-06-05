ميدو: أحلم برئاسة نادي الزمالك ولا أملك عضوية لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق إنه يحلم برئاسة النادى الأبيض فى يوم من الأيام مؤكدًا أن ذلك حلم مشروع له ولكن لن يسعى إليه بل سيحاول إثبات أنه يستحق هذا المنصب بالأفعال.

ميدو: أحلم برئاسة نادي الزمالك

أضاف ميدو خلال حواره لملعب الشمس مع مجدى عبد الغنى:" حلمى رئاسة نادى الزمالك وعمرى ما سعيت لأى منصب اخدته فى حياتى ولا تحارب الناس ولا تجري ورا المصلحة موقفك هيبقى أقوى لو هى اللى أتت لك من غير سعى".

وواصل ميدو: "احاول أثبت بالأفعال انى لست ضد الزمالك ولا أملك عضوية فى نادى الزمالك حتى ألان لأنى لو حد شطب عضويتى مش هسيبه وهتبقى خناقة كبيرة جدا لن يستطيع أحد حلها ولكنى سأعمل عضوية فى الفترة المقبلة".