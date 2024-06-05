نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري البورسعيدي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية.. ونتحدى رابطة الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن أبناء المدينة الباسلة هم الأحق بالمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.

المصري البورسعيدي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية

وقال الحسيني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نحن نحترم نادي إنبي، ولكنهم ليسوا وحدهم من يتواصلوا مع إدارة رابطة الأندية، ونحن لا نبحث عن الحصول على حقوق الأندية الأخرى".

وتابع: "لائحة اتحاد الكرة تنص على تأهل الفريق الفائز من المواجهات المباشرة، وهذا ما تم تطبيقه في الموسمين الماضيين".

وشدد: "على الأندية أن تحترم حقوق النادي المصري، لكن من الواضح أن المقصود هو المصري.. وأؤكد أن البنود واضحة، واحنا مش كل شوية هنطلع نرد".

واختتم الحسيني أبو قمر تصريحاته قائلًا: "أتحدى أن يقول أحد أعضاء رابطة الأندية إن المتأهل لن يكون بالمواجهات المباشرة، هل الرابطة ستخالف نظامها الأساسي؟".