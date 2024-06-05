الرياضة

المصري البورسعيدي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية.. ونتحدى رابطة الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن أبناء المدينة الباسلة هم الأحق بالمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.

المصري البورسعيدي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية

وقال الحسيني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نحن نحترم نادي إنبي، ولكنهم ليسوا وحدهم من يتواصلوا مع إدارة رابطة الأندية، ونحن لا نبحث عن الحصول على حقوق الأندية الأخرى".

وتابع: "لائحة اتحاد الكرة تنص على تأهل الفريق الفائز من المواجهات المباشرة، وهذا ما تم تطبيقه في الموسمين الماضيين".

وشدد: "على الأندية أن تحترم حقوق النادي المصري، لكن من الواضح أن المقصود هو المصري.. وأؤكد أن البنود واضحة، واحنا مش كل شوية هنطلع نرد".

واختتم الحسيني أبو قمر تصريحاته قائلًا: "أتحدى أن يقول أحد أعضاء رابطة الأندية إن المتأهل لن يكون بالمواجهات المباشرة، هل الرابطة ستخالف نظامها الأساسي؟".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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