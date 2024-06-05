نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: الإسماعيلى وقع عقود مع لاعبين ما بيعرفوش "يباصوا" بحثًا عن البيزنس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق إنه تولى تدريب الدراويش فى وقت صعب للغاية مؤكدًا أن أحد المسئولين الكبار تحدث معه وأوضح له أن الدولة تلقى على عاتقه مسئولية النادى".

تصريحات أحمد حسام ميدو عن نادي الإسماعيلي

أضاف ميدو خلال حواره لملعب الشمس مع مجدى عبد الغنى:" هناك ناس تولوا مناصب فى نادى الإسماعيلى معدومى الضمير وكل همهم مصلحتهم الشخصية وإلا يتم هدم المعبد دون مراقبة أو محاسبة".

تابع ميدو: "تركة مجلس الإسماعيلى ثقيلة وتم توقيع عقود مع لاعبين ما بعروفوش يباصوا بحثًا عن المصلحة والبيزنس دون مراقبة وألان الحرب على الإسماعيلى من الخارج على مجلس نصر أبو حسن".

وتابع ميدو:" عشت فترة صعبة فى الإسماعيلى كنت أذهب إلى النادى فى التاسعة صباحًا وأعود ليلًا لتقدم برنامجى الإعلامى لأنه كام مصدر دخلى الأساسى فى هذه الفترة ولكن وأخطأت بالجمع بين التدريب والإعلام".