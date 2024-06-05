نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري البورسعيدي يكشف موعد الإعلان عن الملعب الجديد في بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن ظهور الملعب الجديد في بورسعيد سيكون خلال عام، مُشيرًا إلى أن خطة العمل به تسير بخطى ثابتة.

موعد الإعلان عن ملعب المصري الجديد في بورسعيد

وقال الحسيني أبو قمر في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خطة تدشين ملعب المصري الجديد تسير بخطى ثابتة".

وتابع: "في شهر أغسطس القادم سيكون هناك هيكل خرساني كامل للملعب، كما بدأت إحدى الشركات في تنفيذ خطة وضع النجيل الطبيعي للملعب".

وأضاف: "هناك اهتمام من جميع المسئولين بملف ملعب المصري الجديد، من رئيس النادي، كامل أبو علي، ووزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بالإضافة لمحافظ بورسعيد".

واختتم الحسيني أبو قمر تصريحاته قائلًا: "فريق المصري لن يكون حقل تجارب مُجددًا على الملاعب الأخرى.. خلال عام سيكون لدينا ملعب كامل".