المصري البورسعيدي: قد لا نشارك في الكونفدرالية الإفريقية بسبب إيقاف القيد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد لا يشارك في النسخة المقبلة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية حال التأهل لها، بسبب أزمة إيقاف القيد.

المصري البورسعيدي: قد لا نشارك في الكونفدرالية الإفريقية

وقال الحسيني أبو قمر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أزمة إيقاف القيد في النادي المصري من الأنباء غير الجيدة".

وتابع: "جاء إلينا إخطار رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم أنه حال عدم تسوية هذه الأزمة سيؤثر على مشاركتنا في البطولة الإفريقية".

وأضاف: "كامل أبو علي، رئيس النادي قدم الكثير للنادي المصري، ولم يبخل على النادي، وقام منذ أيام بتسوية مستحقات أحد اللاعبين".

واختتم: "اللاعب الذي تسبب في إيقاف القيد للنادي المصري هو لاعب لم يرتدي قميص الفريق ولم يعرق في ملعب النادي، ومع ذلك له مبلغ أكثر من 25 مليون جنيه، وأناشد وزير الشباب والرياضة بتغيير اللوائح".