موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية لمتابعة مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026.

يحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط من مباراتين بالتساوي مع نظيره الناميبي بينما يحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الخامس في المجموعة بلا رصيد من النقاط.

ويطمح منتخب تونس في تعزيز صدارة المجموعة الثامنة قبل أن يتوجه إلى جنوب إفريقيا لمواجهة ناميبيا في الجولة الرابعة.

موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تقام مباراة تونس وغينيا الاستوائية يوم الأربعاء 5 يونيو 2024 على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في تونس وذلك تصفيات كأس العالم العالم 2026.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports HD 3 القطرية بنقل أحداث المباراة.