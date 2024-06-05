موعد مباراة فرنسا ولوكسمبورغ الودية استعدادا ليورو 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن موعد مباراة فرنسا ولوكسمبورغ وذلك ضمن منافسات الاستعداد لبطولة يورو 2024.

موعد مباراة فرنسا ولوكسمبورغ الودية استعدادًا ليورو 2024

ويستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة منتخب لوكسمبورغ في مباراة ودية على هامش الإستعدادات لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 والتي سوف تبدأ يوم 14 يونيو الحالي وتنتهي يوم 14 يوليو المقبل.

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة في بطولة يورو 2024 والتي تضم أيضا كل من بولندا والنمسا وهولندا.

من المقرر أن تقام مباراة فرنسا ولوكسمبورغ يوم الأربعاء 5 يونيو 2024 وذلك ضمن منافسات الاستعداد لبطولة يورو 2024.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المباراة.