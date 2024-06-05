موعد مباراة الدنمارك والسويد الودية استعدادا ليورو 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية مباراة الدنمارك والسويد وذلك ضمن منافسات الاستعداد لبطولة يورو 2024.

موعد مباراة الدنمارك والسويد استعدادا ليورو 2024

من المقرر أن تقام مباراة الدنمارك والسويد يوم الأربعاء 5 يونيو 2024 وذلك ضمن منافسات الاستعداد لبطولة يورو 2024.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي ان سبورت القطرية بنقل أحداث المباراة.

تتجه الأنظار نجو ألمانيا، حيث النسخة السابعة عشر من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) وسط تنافس مرتقب بين أكبر منتخبات القارة الأوروبية.

وتحتضن المدن الألمانية يورو 2024 التي يشارك فيها 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات على أمل حصد اللقب الأغلى بين المنتخبات الأوروبية.

تنطلق البطولة بمشاركة 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، حيث يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي.

وبداية من دور الستة عشر، تقام مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب من مواجهة واحدة حتى المباراة النهائية.

تتواجد الدنمارك في المجموعة الثالثة بجوار كلا من إنجلترا وصربيا وسلوفينيا.

تمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل بطولة أمم أوروبا يورو 2024 في الشرق الأوسط ومن المقرر أن تبث جميع مباريات البطولة عبر شاشتها.