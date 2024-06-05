نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر..موعد مباراة سيراليون وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مباراة اليوم الاربعاء بين منتخب سيراليون وجيبوتي بالجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة سيراليون وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

وتنطلق هذه المباراة يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويقع منتخب مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل الجولتين الثالثة والرابعة على النحو التالي:

1 - منتخب مصر 6 نقاط.

2 - منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3 - منتخب غينيا بيساو 4 نقاط.

4 - منتخب سيراليون نقطة

5 - منتخب إثيوبيا نقطة.

6 - منتخب جيبوتي 0 نقاط.