نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تعاقد برشلونة مع كيميتش في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن جوشوا كيميتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني رفض عرض برشلونة الإسباني.

تطورات تعاقد برشلونة مع كيميتش في الميركاتو الصيفي

ووفقًا للتقارير الإسبانية، فأن كيميتش رفض عرض برشلونة الأول لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت التقارير إلى أن هانز فليك المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يسعي بقوة لاقناع كيميتش بالقدوم إلى البرسا في الميركاتو الصيفي.

وكان برشلونة قد أعلن منذ عدة أيام تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه.