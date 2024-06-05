نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ناميبيا وليبيريا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب ناميبيا نظيره ليبيريا اليوم الاربعاء بالجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ستقام هذه المباراة يوم الأربعاء 5 يونيو 2024، علي ملعب ” أورلاندو” في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات ssc الرياضية الناقل الرسمي لهذه البطولة.

ترتيب المنتخبين في المجموعة الثامنة

خاض منتخب ناميبيا مباراتين فاز في مباراة، وحيدة ولم يتعادل في أي مباراة، وخسر في مباراة وحيدة، ليحقق 3 نقاط من أصل 6 نقاط، يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثامنة.

وفي المقابل خاض منتخب ليبيريا مباراتين، لم يحقق الفوز في أي مباراة، ولم يتعادل في أي مباراة وخسر في مباراتين ويحتل المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثامنة.