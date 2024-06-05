نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يحسم موقف حمدالله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، موقف إدارة اتحاد جدة من استمرار المغربي عبد الرزاق حمد الله، خلال منافسات الموسم الجديد.

اتحاد جدة يحسم موقف حمدالله

واقترن اسم حمد الله في الفترة الأخيرة بالرحيل عن "العميد"، بسبب رغبة النادي في ضم أسماء بارزة من القارة الأوروبية.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة الاتحاد استقرت على رحيل حمد الله، نظرا لصعوبة تواجده رفقة الفرنسي كريم بنزيما.

وأوضحت "النادي وحمد الله اتفقا على الانفصال قبل بداية فترة الاستعداد للموسم الجديد، حيث تنتظر الإدارة اعتماد ميزانية الأندية من قبل لجنة الاستقطاب، للدخول في مفاوضات مع بديل مميز".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن "بنزيما طلب من الإدارة التخلص من حمد الله خلال الميركاتو الصيفي".

وانضم حمد الله لصفوف الاتحاد في شتاء 2022، ونجح في الظهور بمستوى مذهل، وحقق مع الفريق، لقبي الدوري والسوبر المحليين في موسم 2022-2023.

فضلا عن التتويج بلقب هداف الدوري السعودي عن النسخة قبل الماضية بتسجيل 21 هدفا، وذلك للمرة الثالثة في مسيرته بالمسابقة.

