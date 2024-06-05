موعد مباراة مالي وغانا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مالي أمام نظيره غانا وذلك في تصفيات مونديال العالم 2026 وتحديدا في جولتها الثالثة.

ويدخل المنتخب المالي المباراة في المركز الثاني برصيد 4 نقطتين من فوز وتعادل دون التعرض لهزيمة.

بينما يدخل المنتخب الغاني المباراة محتلا المركز الرابع برصيد 3 نقاط من تعادل وهزيمة وحيدة.

موعد مباراة مالي وغانا في تصفيات المونديال

تنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، الغد الخميس الموافق السادس من شهر يونيو الحالي.

وتنطلق المباراة على ملعب 26 مارس في مالي.

القنوات الناقلة لمباراة مالي وغانا في تصفيات المونديال

مباريات تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 على قنوات SSC الرياضية السعودية، حصريا.