نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاق إيطالي ينافس نابولي على صفقة لوكاكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد تقرير صحفي إيطالي اليوم الأربعاء بأن نابولي ليس الفريق الإيطالي الوحيد الذي يسعى لضم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميلان ينافس نابولي على صفقة لوكاكو

انتهت إعارة لوكاكو إلى روما مع نهاية الموسم الجاري، ولكن يبدو أن الجيالوروسي غير قادر على شراء عقده بشكل نهائي.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن نادي ميلان قد انضم إلى نابولي في سباق الحصول على خدمات لوكاكو.

من المقرر أن يتولى المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي قيادة نابولي، وقد طلب بالفعل التعاقد مع لوكاكو، خاصة إذا تم بيع فيكتور أوسيمين.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى ميلان أيضًا لضم لوكاكو ليحل محل الفرنسي أوليفيه جيرو الذي انتقل إلى لوس أنجلوس إف سي.

وأشار التقرير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم لوكاكو بميلان، حيث كان على رادار الروسونيري في الصيف الماضي قبل انتقاله إلى روما.

ومع ذلك، ستكون مفاجأة كبرى إذا انضم لوكاكو إلى ميلان، خاصة وأنه سبق له اللعب بألوان الغريم إنتر ميلان.

وختم التقرير بأن ميلان يرغب في ضم لوكاكو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وهو أمر لم يعد يفضله تشيلسي.