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أحمد جودة - القاهرة - استقر منتصر الوحيشي، المدير الفني لمنتخب تونس، على ملامح التشكيل الأساسي لمواجهة غينيا الاستوائية، المقررة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تشكيل تونس المتوقع لمواجهة غينيا الاستوائية

وكان منتخب تونس قد أعلن عن إصابة سيف الدين الجزيري، مما أدى إلى انضمام هيثم الجويني بدلًا منه في قائمة نسور قرطاج.

من المتوقع أن يخوض منتخب تونس مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: منتصر الطالبي، ديلان برون، علي العابدي.

خط الوسط: حمزة رفيعة، محمد علي بن رمضان، عيسى العيدوني، إلياس سخيري، نادر الغندري.

خط الهجوم: إلياس عاشوري، إلياس سعد.

وسيستضيف المنتخب التونسي نظيره غينيا الاستوائية اليوم، 5 يونيو، على ملعب حمادي العقربي في رادس، قبل أن يتوجه إلى جنوب إفريقيا لملاقاة ناميبيا.

ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بالتساوي مع ناميبيا، بينما يتواجد منتخب غينيا الاستوائية في المركز الخامس دون نقاط.