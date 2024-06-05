نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تألق مبهر خارج الأحمر.. تعرف على أرقام معارين النادي الأهلي هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر النادي الأهلي إعارة عدد كبير من اللاعبين خلال سوق الانتقالات، لكسب الخبرة خارج القلعة الحمراء، وكان أبرز تلك الأسماء هو أحمد القندوسي الذي كان يرفض قرار رحيله عن الأهلي، لكنه وافق بعد الاتفاق مع مارسيل كولر مدرب الفريق.

منح النادي الأهلي وتحديدًا الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، لاعبي الفريق فرصة التأقلم وخوض عدد كبير من المباريات من أجل العودة للمارد الأحمر مكتسبين خبرة كبيرة.

قندوسي نجم لامع خارج الأهلي

قرر النادي الأهلي إعارة أحمد القندوسي إلى نادي سيراميكا كليوباترا، من أجل خوض تجربة مميزة خارج الأحمر، والتأقلم في اللعب بالدوري المصري الممتاز، لأن اللاعب كان يعاني في بداية رحلته مع الفريق.

شارك قندوسي مع النادي الأهلي في 23 مباراة وتمكن خلال تلك المواجهات، من زيارة شباك الخصم وتسجيل 8 أهداف وصناعة 8 أخرين.

أرقام نجم الأهلي المعار لـ تيبليتسه التشيكي

لعب محمد ياسر المعار مع فريق تيبليتسه التشيكي المعر له من النادي الأهلي، 32 مباراة، تمكن من تسجيل 8 أهداف وصنع هدفين في هذه المواجهات.

تألق نجوم الأهلي في صفوف زد

منح النادي الأهلي نظيره نادي زد أف سي، عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة، وهم محمد أشرف ورأفت خليل، ويرصد دوت الخليج أرقام تلك للاعبين خلال فترة الإعارة.

شارك محمد أشرف الظهير الأيسر المعار إلى فريق زد، في 11 مباراة مع الفريق الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز، وصنع هدفًا لكنه لم يسجل.

بينما لعب رأفت خليل المعار إلي نادي زد، 17 مباراة وسجل 3 أهداف في تلك اللقاءات، وأكتفى بصناعة صنع هدف وحيد بقميص فريقه.

ثلاثي أهلاوي يزين صفوف فيوتشر

قرر النادي الأهلي إعارة الثلاثي عبد الرحمن رشدان، أحمد خالد كباكا، محمد زعلوك إلي نادي مودرن فيوتشر،

شارك زعلوك في 6 مباريات فقط فيما شارك كباكا في مباراة واحدة، بينما لم يظهر رشدان في أي مباراة ولم يسجل الثلاثي أو يصنعو اي هدف.

المقاولن لها نصيب من الأهلي

أعار النادي الأعلي لاعبه عمار حمدي المعار إلي المقاولون العرب، شارك اللاعب في 14 مباراة وسجل هدف وصنع هدف أخر.

سموحة يستعير ثلاثي من الأهلي

تمكن نادي سموحة من ضم الثلاثي محمد المغربي ومصطفى البدري، وعبد الله بستنجي من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

شارك مغربي في 15 مباراة هذا الموسم، بينما شارك البدري في 25 مواجهة، وسجل هدف وصنع هدفين، بينما لم يظهر عبد الله بستنجي في أي مباراة.

ماذا قدم لاعب الأهلي المعار لـ الداخلية؟

حصل نادي الداخلية على خدمات محمد حمدي لاعب النادي الأهلي على سبيل الإعارة، لكن اللاعب لم يشارك في أي مباراة حتى الأن.

