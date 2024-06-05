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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت اليوم الأربعاء، آخر الكواليس داخل معسكر المنتخب المصري قبل مواجهة بوركينا فاسو بتصفيات المونديال.

آخر الكواليس من معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة بوركينا فاسو بتصفيات المونديال

وأكد شوبير، على أنه هناك حالة جيدة جدا داخل معسكر المنتخب الوطني، كما أشار بدور ابراهيم حسن مدير المنتخب الوطني.

وأشار شوبير إلى أن إبراهيم حسن يقوم بدور هام جدًا مع مدافعي المنتخب الوطني قبل مواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

وتابع، محمد صلاح قام بالدخول في الأجواء بشكل جيد جدا ويقوم بعقد جلسات خاصة مع اللاعبين لتحفيزهم على تحقيق الفوز وحلم التأهل للمونديال.

وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

