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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت اليوم الأربعاء، عن بشرى سارة لجماهير الزمالك حول أزمتي خالد بو طيب وباتشيكو.

بشرى سارة لجماهير الزمالك حول أزمة مستحقات خالد بو طيب وباتشيكو

وأكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي، أن الزمالك قريب جدا من الإتفاق مع خالد بو طيب لجدولة مستحقاته من أجل رفع وقف القيد الذي يعاني منه النادي في الوقت الحالي.

كما أوضح أن خالد بو طيب رحب بالفكرة من أجل الحصول على أمواله في النهاية، موضحًا أنه لا يمانع جدولة مستحقاته.

وتابع، بعد الإنتهاء من أزمة بوطيب سيتوجه مجلس إدارة الزمالك لحل أزمة مستحقات باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

وأشار إلى أنه من المفترض أن يقوم الزمالك بالجلوس مع باتشيكو ووكيله قبل يوم 31 من شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يكون هناك جلسة بين الطرفين يستطيع الزمالك من خلالها التوصل إلى اتفاق نهائي مع باتشيكو على جدولة مستحقاته.

جدير بالذكر أن أزمة الثنائي ستكلف خزينة نادي الزمالك ما يقرب من 150 مليون جنيها مصريا.

