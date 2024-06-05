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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو اون سبورت، عن السبب الحقيقي وراء غضب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من نجم الفريق في الساعات الأخيرة.

السبب الحقيقي وراء غضب مارسيل كولر من نجم الأهلي

وأوضح شوبير في برنامجه الإذاعي، أن كولر غاضب بشدة من محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي لسببين.

الأول هو أن اللاعب عندما تحدث عن المدرب لم يعطيه حقه، كما أعطاه للثنائي المدربين السابقين لتدريب الأهلي وهم فايلر، وبيتسو موسيماني.

وأكد أنه كان هناك ثناء من اللاعب على الثنائي المدربين السابقين للنادي الأهلي بسبب مشاركته في المباريات بشكل أساسي معهم.

وتابع، السبب الثاني أن هناك عدد من اللاعبين داخل النادي الأهلي غاضبون بسبب تصريحات أفشة، وقد يكون بعده عن تدريبات الفريق، حتى يتم تهدئة الأمور نفسيا بين اللاعبين وبعضهم البعض.

