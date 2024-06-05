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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت، عن مفاجأة جديدة بخصوص محمد مجدي أفشة نجم الأهلي، بعد أزمة تصريحاته الأخيرة.

مفاجأة جديدة حول أزمة أفشة مع النادي الأهلي بعد تصريحاته الأخيرة

وهاجم شوبير مسؤولي الأهلي بسبب ما يتعرض له أفشة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه من حق النادي معاقبة اللاعب بسبب تصريحاته، لكنه لا يصح أن يمنع من أداء مرانه مع الفريق.

مؤكدًا أن اللاعب أخطأ في حق زملائه بالفريق، إلا أن عدم تواجده مع الفريق أمس في حفل الاستاد يثير الجدل.

وأوضح شوبير أنه وفقًا لمعلوماته الخاصة، سيتم السماح للاعب بالمشاركة في مران الفريق اليوم بشكل طبيعي.

كما أنه أشار إلى أنه ستظل هناك أزمة بين أفشة ومارسيل كولر المدير الفني للفريق بسبب أزمة تصريحاته الأخيرة، موضحا أنه من الصعب أن يحصل على ثقة كولر الفنية بسهولة خلال الأيام المقبلة.

