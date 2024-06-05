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أحمد جودة - القاهرة - أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن ريال مدريد هو أكثر فريق استفاد من التحكيم خلال الموسم الماضي.

خوان لابورتا يهاجم ريال مدريد.. ويستفز فلورنتينو بيريز بشأن صفقة مبابي

وخرج الفريق الكتالوني خالي الوفاض خلال الموسم المنصرم، حيث فشل في حصد الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر، بالإضافة إلى خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال لابورتا:"قضية نيغريرا مزعومة وريال مدريد أكبر مستفيد من التحكيم".

‏وأضاف:"الموسم الماضي كان صعب من جميع النواحي خاصة الأشهر والأسابيع الأخيرة".

‏وتابع:"أدرنا ملف إقالة تشافي بكل موضوعية وكان علينا إتخاد قرار لمصلحة برشلونة".

‏وأكمل:"إختلاف الرؤى والإيمان بالفريق هي أبرز أسباب إقالة تشافي".

‏وأوضح:"رأينا سوء إعداد بدني خلال الموسم ونحن نعمل على التغيير الإيجابي من هذا الجانب".

‏وأشار إلى أن الوضع الحالي لا يتطلب عمليات بيع كبيرة والصفقات ستكون للإحتياجات المهمة فقط مثل الارتكاز والجناح.

‏وأكد لابورتا أن هانزي فليك مدرب برشلونة الجديد يؤمن بهذا الفريق وقد فاجئتنا معرفته القوية به.

‏وشدد على أن ديكو مع فليك هم المسؤولان عن إتخاد القرارات الرياضية بشأن الفريق الأول.

وأردف أن رئيس برشلونة أن انضمام كيليان مبابي إلى غريمه التقليدي ريال مدريد لا تعد بمثابة أنباء جيدة لناديه.