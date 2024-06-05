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أحمد جودة - القاهرة - أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن النادي يعمل على تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لابورتا يزف بشرى سارة إلى جماهير برشلونة

وكان برشلونة قد أعلن منذ عدة أيام تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه.

وقال لابورتا:"سنعمل على إستمرار جواو كانسيلو وفيليكس خلال الموسم المقبل".

وأضاف:" هانز فليك مدرب برشلونة الجديد طلب فيليكس سابقا عندما كان في بايرن ميونخ وهو يرغب باستمراره مع كانسيلو أيضًا".

وأكمل:"ليس هناك حاجة لعملية بيع كبيرة في الوقت الحالي وذلك ليس ضروريًا".

‏وأوضح:"اليوم، الوضع الاقتصادي نما، وقللنا نفقاتنا، ونحن في وضعية إنهاء عملية كان من المفترض أن تمنحنا مساحة العام الماضي".

