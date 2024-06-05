الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. موندو ديبورتيفو: لابورتا يظهر وجهه الحقيقي وليكيب تنقل تصريحات مبابي بعد الانتقال للريال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. موندو ديبورتيفو: لابورتا يظهر وجهه الحقيقي وليكيب تنقل تصريحات مبابي بعد الانتقال للريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاربعاء الموافق 05-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-

لاجازيتا ديلو سبورت

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  • ديوكوفيتش ينسحب للاصابة
  • سينر هو الرقم " ١ " عالميا"
  • انتر ماروتا
  • الميلان يستهدف لوكاكو
  • حقبة كونتي مع نابولي

كورييري ديلو سبورت

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  • سينر اصبح الرقم واحد في العالم
  • " اشارك هذا الانجاز مع الجميع "
  • ايطاليا لديها عمل كبير
  • حقبة جديدة ورئيس جديد في الانتر
  • نابولي وكونتي اتفقا

ماركا

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  • معدن ثقيل
  • مبابي " انا سعيد جدا" بإطلاق سراحي ومرتاح وفخور "
  • الكاراز يلتحق بسينر في نصف النهائي
  • اسبانيا امام اندورا
  • سيدات اسبانيا يفزن على الدنمارك ٣-٢ ليقطعن شوطًا إلى اليورو
  • الاتلتيكو يريد جوليان الفاريز

آس

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  • مبابي " اشعر انني حر "
  • لابورتا " لقد لعب مدريد بكريقة قذرة "
  • سيدات اسبانيا ينتصرن امام الدنمارك ٣-٢
  • الكاراز إلى نصف النهائي وانسحاب ديوكوفيتش
  • بيريز يحدد عقده مع الرد بل

موندو ديبورتيفو

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  • لابورتا يظهر وجهه
  • مدريد يدرس قانون مبابي
  • اسبانيا ٣-٢ الدنمارك (سيدات)
  • الكاراز إلى نصف النهائي

ليكيب

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  • ديوكوفيتش ركبة واحدة على الارض
  • مبابي مسرور
  • جينيزيو قريب من ليل
  • سيدات فرنسا يخسرن امام انكلترا ٢-١ تصفيات يورو ٢٠٢٥
مريم الجابري

مريم الجابري

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