- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. موندو ديبورتيفو: لابورتا يظهر وجهه الحقيقي وليكيب تنقل تصريحات مبابي بعد الانتقال للريال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاربعاء الموافق 05-06-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت
- ديوكوفيتش ينسحب للاصابة
- سينر هو الرقم " ١ " عالميا"
- انتر ماروتا
- الميلان يستهدف لوكاكو
- حقبة كونتي مع نابولي
كورييري ديلو سبورت
- سينر اصبح الرقم واحد في العالم
- " اشارك هذا الانجاز مع الجميع "
- ايطاليا لديها عمل كبير
- حقبة جديدة ورئيس جديد في الانتر
- نابولي وكونتي اتفقا
ماركا
- معدن ثقيل
- مبابي " انا سعيد جدا" بإطلاق سراحي ومرتاح وفخور "
- الكاراز يلتحق بسينر في نصف النهائي
- اسبانيا امام اندورا
- سيدات اسبانيا يفزن على الدنمارك ٣-٢ ليقطعن شوطًا إلى اليورو
- الاتلتيكو يريد جوليان الفاريز
آس
- مبابي " اشعر انني حر "
- لابورتا " لقد لعب مدريد بكريقة قذرة "
- سيدات اسبانيا ينتصرن امام الدنمارك ٣-٢
- الكاراز إلى نصف النهائي وانسحاب ديوكوفيتش
- بيريز يحدد عقده مع الرد بل
موندو ديبورتيفو
- لابورتا يظهر وجهه
- مدريد يدرس قانون مبابي
- اسبانيا ٣-٢ الدنمارك (سيدات)
- الكاراز إلى نصف النهائي
ليكيب
- ديوكوفيتش ركبة واحدة على الارض
- مبابي مسرور
- جينيزيو قريب من ليل
- سيدات فرنسا يخسرن امام انكلترا ٢-١ تصفيات يورو ٢٠٢٥