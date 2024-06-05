نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. موندو ديبورتيفو: لابورتا يظهر وجهه الحقيقي وليكيب تنقل تصريحات مبابي بعد الانتقال للريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاربعاء الموافق 05-06-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:- لاجازيتا ديلو سبورت ديوكوفيتش ينسحب للاصابة

سينر هو الرقم " ١ " عالميا"

انتر ماروتا

الميلان يستهدف لوكاكو

حقبة كونتي مع نابولي كورييري ديلو سبورت سينر اصبح الرقم واحد في العالم

" اشارك هذا الانجاز مع الجميع "

ايطاليا لديها عمل كبير

حقبة جديدة ورئيس جديد في الانتر

نابولي وكونتي اتفقا ماركا معدن ثقيل

مبابي " انا سعيد جدا" بإطلاق سراحي ومرتاح وفخور "

الكاراز يلتحق بسينر في نصف النهائي

اسبانيا امام اندورا

سيدات اسبانيا يفزن على الدنمارك ٣-٢ ليقطعن شوطًا إلى اليورو

الاتلتيكو يريد جوليان الفاريز آس مبابي " اشعر انني حر "

لابورتا " لقد لعب مدريد بكريقة قذرة "

سيدات اسبانيا ينتصرن امام الدنمارك ٣-٢

الكاراز إلى نصف النهائي وانسحاب ديوكوفيتش

بيريز يحدد عقده مع الرد بل موندو ديبورتيفو لابورتا يظهر وجهه

مدريد يدرس قانون مبابي

اسبانيا ٣-٢ الدنمارك (سيدات)

الكاراز إلى نصف النهائي ليكيب ديوكوفيتش ركبة واحدة على الارض

مبابي مسرور

جينيزيو قريب من ليل

سيدات فرنسا يخسرن امام انكلترا ٢-١ تصفيات يورو ٢٠٢٥