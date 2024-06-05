نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت شلبي معلقا علي مواجهة مصر وبوركينافاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب مصر نظيره منتخب بوركينا فاسو ضمن مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يتم إقامة المباراة غدًا الخميس علي ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء، ويعلق على المباراة مدحت شلبي علي القناة الصوتية الأولي علي شاشة ssc السعودية.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف.