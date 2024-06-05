نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة|بنزيما سبب رحيل حمد الله عن الاتحاد والسبب الحقيقي وراء غضب مارسيل كولر.. وبشرى سارة للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 4-6-2024 في السطور التالية:

كريم بنزيما سبب رحيل حمد الله عن الاتحاد

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن القرار حُسم بالفعل والإدارة استقرت على رحيل حمد الله عن نادي الاتحاد، لاستحالة نجاحه مع النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن حمد الله نفسه يريد الرحيل عن الاتحاد السعودي، على ان يكون اعلان القرار رسميا قبل انطلاق المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة أن إدارة الاتحاد تنتظر ميزانية الأندية من قبل برنامج الاستقطاب، للدخول في مفاوضات مع لاعب متميز لتعويض حمد الله في الهجوم.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن الفرنسي كريم بنزيما طلب من الإدارة التخلص من حمد الله خلال الميركاتو الصيفي.

السبب الحقيقي وراء غضب مارسيل كولر من نجم الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو اون سبورت، عن السبب الحقيقي وراء غضب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من نجم الفريق في الساعات الأخيرة.

وأوضح شوبير في برنامجه الإذاعي، أن كولر غاضب بشدة من محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي لسببين.الأول هو أن اللاعب عندما تحدث عن المدرب لم يعطيه حقه، كما أعطاه للثنائي المدربين السابقين لتدريب الأهلي وهم فايلر، وبيتسو موسيماني.

وأكد أنه كان هناك ثناء من اللاعب على الثنائي المدربين السابقين للنادي الأهلي بسبب مشاركته في المباريات بشكل أساسي معهم.

وتابع، السبب الثاني أن هناك عدد من اللاعبين داخل النادي الأهلي غاضبون بسبب تصريحات أفشة، وقد يكون بعده عن تدريبات الفريق، حتى يتم تهدئة الأمور نفسيا بين اللاعبين وبعضهم البعض.

آخر الكواليس من معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة بوركينا فاسو بتصفيات المونديال

أوضح الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت اليوم الأربعاء، آخر الكواليس داخل معسكر المنتخب المصري قبل مواجهة بوركينا فاسو بتصفيات المونديال.

وأكد شوبير، على أنه هناك حالة جيدة جدا داخل معسكر المنتخب الوطني، كما أشار بدور ابراهيم حسن مدير المنتخب الوطني.

وأشار شوبير إلى أن إبراهيم حسن يقوم بدور هام جدًا مع مدافعي المنتخب الوطني قبل مواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

وتابع، محمد صلاح قام بالدخول في الأجواء بشكل جيد جدا ويقوم بعقد جلسات خاصة مع اللاعبين لتحفيزهم على تحقيق الفوز وحلم التأهل للمونديال.

وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

بشرى سارة لجماهير الزمالك حول أزمة مستحقات خالد بو طيب وباتشيكو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت اليوم الأربعاء، عن بشرى سارة لجماهير الزمالك حول أزمتي خالد بو طيب وباتشيكو.

وأكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي، أن الزمالك قريب جدا من الإتفاق مع خالد بو طيب لجدولة مستحقاته من أجل رفع وقف القيد الذي يعاني منه النادي في الوقت الحالي.

كما أوضح أن خالد بو طيب رحب بالفكرة من أجل الحصول على أمواله في النهاية، موضحًا أنه لا يمانع جدولة مستحقاته.

وتابع، بعد الإنتهاء من أزمة بوطيب سيتوجه مجلس إدارة الزمالك لحل أزمة مستحقات باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

وأشار إلى أنه من المفترض أن يقوم الزمالك بالجلوس مع باتشيكو ووكيله قبل يوم 31 من شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يكون هناك جلسة بين الطرفين يستطيع الزمالك من خلالها التوصل إلى اتفاق نهائي مع باتشيكو على جدولة مستحقاته.

جدير بالذكر أن أزمة الثنائي ستكلف خزينة نادي الزمالك ما يقرب من 150 مليون جنيها مصريا.