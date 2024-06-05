نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من مدرب منتخب مصر بشأن مدافع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد هانى رمزى مدرب منتخب مصر الأولمبي الأسبق، أن محمد عبد المنعم مدافع فريق الأهلى يمتلك مقاومات الإحتراف الأوروبى ويشبه فى التعامل مع الكرة وأطالبه فقط بعدم العصبيه وعدم الحديث مع الحكام.

تعليق مثير من مدرب منتخب مصر بشأن مدافع الأهلي

وأوضح هانى رمزى خلال تصريحات إذاعية: منتخب مصر بقيادة حسام حسن وبدعم الجمهور قادر على حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة 2026 حيث قائمة الفراعنة بها لاعبين اصحاب خبرات عالية.

وأشار: لا أمانع العودة للتدريب مرة أخرى فى حال تلقى عرض مناسب فقط حيث هناك بعض من رواد السوشيل ميديا قام بالهجوم عليا.

وتابع: البعض وصف فترة تواجدى بالمنتخب الاولمبى بالفشل رغم الظهور الجيد فى أولمبياد لندن.

