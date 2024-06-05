مدرب منتخب مصر السابق يختار الحارس الأنسب لمواجهة بوركينا فاسو

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أحمد جودة - القاهرة - صرح أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق، أن تحقيق الفراعنة الفوز فى مواجهتى بوركينا فاسو وغينيا سوف يحسم التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقبلة بنسبة تتخطى 60%.

تصريحات أسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق

وأوضح أسامة نبيه خلال تصريحات إذاعية: الأنسب والأجهز لحراسة منتخب مصر من وجهة نظرى مصطفى شوبير ولكن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن له حرية الأختيار وفى حين الإستقرار على محمد الشناوى لن يكون القرار خاطىء.

وأشار أسامة نبيه: أفضل الدفع بالثنائي أحمد سيد " زيزو " وأمام عاشور بجانب مروان عطية فى منتصف الملعب وذلك لزيادة الفعلية الهجومية اثناء اللقاء مع تأدية واجبتهم الدفاعية أيضًا.

وأختتم: نجلى يوسف رحل عن الزمالك بسبب وجود أزمات إدارية ومادية لذلك أجبر على الرحيل ونعمل حاليا على استعادة مستواه وتألقه مع فريق بيراميدز.

