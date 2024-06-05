نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره بوركينا فاسو وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات المونديال 2026.

ويدخل المنتخب المصري وهو على صدارة المجموعة بعد فوزين متتاليين على حساب جيبوتي وسيراليون.

بينما على الجانب الاخر يدخل منتخب بوركينا فاسو المباراة محتلا المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل لتكون المباراة على صفيح ساخن.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال

تقام المباراة غدا الخميس على استاد القاهرة الدولي وتنطلق صافرة المواجهة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال

تذاع مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 على قنوات SSC الرياضية السعودية.