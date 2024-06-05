عاجل.. سبب غياب أفشة عن تدشين مشروع القرن

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، سبب غياب محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، عن احتفالية النادي بمشروع القرن وستاد النادي والتي أقيمت أمس بفرع النادي بالشيخ زايد.

سبب غياب أفشة عن تدشين مشروع القرن

وجاء غياب أفشة عن الحفل الذي أقيم أمس الثلاثاء، رغم تواجد الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني ولاعبي الفريق، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن الإدارة فضلت عدم دعوة اللاعب للتواجد في الحفل، خاصةً أن لاعبي الفريق مازالوا غاضبين من تصريحات اللاعب التي أطلقها في إحدى البرامج.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة فاركو، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر له مساء يوم الجمعة الموافق 14 يونيو المقبل.

وتتوقف المسابقات المحلية حاليًا بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء ويواجه المنتخب بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو باستاد القاهرة الدولي، ثم يخرج لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين 10 من الشهر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026.

