نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة موريتانيا والسودان في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم مع نظيره السودان مساء غد الخميس 6 يونيو 2024 على ملعب "شيخا ولد بيديا"، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة موريتانيا ضد السودان في تصفيات كأس العالم

تبدأ أحداث مباراة موريتانيا ضد السودان غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحتل منتخب موريتانيا المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة وخسارة أخرى، فيما يحتل منتخب السودان وصافة الترتيب برصيد 4 نقاط، بعد الفوز لقاء والتعادل في آخر.

القنوات الناقلة لمباراة موريتانيا ضد السودان في تصفيات كأس العالم

تذاع مباراة منتخب موريتانيا ضد منتخب السودان مساء غد الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لتصفيات كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC EXTRA 1HD، بتعليق المعلق أحمد النفيسة.