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أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان نادي بيراميدز دخل في مفاوضات جادة مع المهاجم البوركيني محمد كوناتي.

شبانة: ممدوح عيد يزاحم الأهلي في صفقة كوناتي

جاءت مفاوضات بيراميدز في الوقت الذي يقترب فيه الأهلي بشدة من اتمام الصفقة بعد ابداء كولر قناعته التامة باللاعب.

وأضاف شبانة ان ممدوح عيد تواصل بشكل شخصب مع ديميتري وكيل اللاعب لعقد جلسة معه عقب مباراة مصر وبوركينا فاسو للحصول على خدمات كوناتي وضمه لفريق بيراميدز.