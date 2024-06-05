نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرفض الجزائري بلعيد.. ويتعاقد مع نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف ام، أن هناك وكلاء لاعبين تواصلوا مع الزمالك بشأن المدافع الجزائري بلعيد.

شبانة: الزمالك يرفض بلعيد ونجم الأهلي على أعتاب الفريق

وتابع، ان الوكلاء أعطوا الضوء الأخضر للزمالك للدخول في المفاوضات، الأمر الذي رفضه مجلس إدارة الزمالك تماما لعدم الدخول في مزايدات على أي لاعب في هذه الفترة.

كما أكد شبانة على ان المهاجم أحمد ياسر ريان أبلغ سيراميكا كليوباترا رسميا برغبته في الانتقال للقلعة البيضاء، مضيفا ان اللاعب ينتظر فقط الحصول على موافقة ناديه في وسط المفاوضات الجادة بين الطرفين.

