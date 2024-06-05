شبانة: تدشين مشروع القرن "تاريخي" وأصبحنا شهود على هذا التاريخ

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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، بالحفل الضخم الذي أقامه النادي الأهلي أمس لتدشين مشروع القرن كما أطلق عليه.

شبانة: يوم أمس "تاريخي" وأصبحنا شهود على هذا التاريخ

وأضاف شبانة ان خطوة بناء مدينة رياضية كاملة ستعزز بشكل ضخم من استثمارات النادي الأهلي والتي قد تصل سنويا لمليارات.

وأكد شبانة على ان هذه الاستثمارات لن تأتي بالنفع فقط على القلعة الحمراء، بل سترفع من شأن الاستثمار المصري بالكامل والعمالة المصرية.

واختتم شبانة قائلا: على جميع الأندية الجماهيرية في مصر محاولة السير على خطى الأهلي من الآن والا لن يلحق به أحد بعد ذلك، مؤكدا على أن يوم أمس كان تاريخيا وأصبحنا شاهدين على هذا التاريخ.