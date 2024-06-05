الرياضة

الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غدًا الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر.

الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

أدار الاجتماع الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وشعبان بسطاوي منسق المنتخبات ومينا سامح إداري المنتخب الأول، وعبدالله سيد مسئول المهمات.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا