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أحمد جودة - القاهرة - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غدًا الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر.

الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

أدار الاجتماع الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وشعبان بسطاوي منسق المنتخبات ومينا سامح إداري المنتخب الأول، وعبدالله سيد مسئول المهمات.

