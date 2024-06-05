نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء رحلته مع العميد.. كيف تسبب كريم بنزيما في رحيل حمد الله عن الاتحاد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت قصة المدافع المغربي عبدالرازق حمدالله مع نادي الاتحاد السعودي، بعد تقديمه أداء فني مبهر في صفوف العميد وخطف قلوب مشجعيه.

وخاض حمد الله مع نادي الاتحاد السعودي 38 مباراة في الموسم المنقضي، سجل للعميد 29 هدفً في مختلف المسابقات التي شارك فيها، وتمكن من صناعة 5 أهداف.

كريم بنزيما سبب رحيل حمد الله عن الاتحاد

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن القرار حُسم بالفعل والإدارة استقرت على رحيل حمد الله عن نادي الاتحاد، لاستحالة نجاحه مع النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن حمد الله نفسه يريد الرحيل عن الاتحاد السعودي، على ان يكون اعلان القرار رسميا قبل انطلاق المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة أن إدارة الاتحاد تنتظر ميزانية الأندية من قبل برنامج الاستقطاب، للدخول في مفاوضات مع لاعب متميز لتعويض حمد الله في الهجوم.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن الفرنسي كريم بنزيما طلب من الإدارة التخلص من حمد الله خلال الميركاتو الصيفي.

يذكر أن الاتحاد تعاقد مع عبد الرازق حمد الله عام 2022، بعد فسخ عقده مع نادي النصر، قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي وكأس السوبر وتوج معه هدافًا للفريق في الموسم قبل الماضي.

