كريستيانو رونالدو يتمتع بلقب استثنائي قبل انطلاق يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي، لقيادة منتخب بلاده البرتغال، في بطولة الأمم الأوروبية، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو، وذلك في النسخة الـ17.

وتعتبر بطولة كأس أمم أوروبا، من أهم البطولات على مدار تاريخ كرة القدم، حيث أنها تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد كأس العالم.

رونالدو الهداف التاريخي لأمم أوروبا

يعد البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لليورو، ويتربع على عرش قائمة الهداف التاريخي لليورو على مر العصور، ويليه ميشيل بلاتيني الذي سجل 9 أهداف.

سجل رونالدو 128 هدف في 205 مباراة خاضها مع البرتغال في قارة أوروبا، وفي المرتبة الثانية فيرينتس بوشكاش الذي لعب لكل من منتخبات المجر وإسبانيا، وشارك في 85 مباراة بقميص المنتخب المجري وسجل 84 هدف، بينما مع إسبانيا خاض 4 مباريات ولم يسجل أي هدف، وأكتفى بصناعة هدف واحد في مونديال 1962.

تعرف على ترتيب هدافي كأس الأمم الأوروبية

وجاء ترتيب هدافي كأس الأمم الأوروبية كالاتي:

- كريستيانو رونالدو - البرتغال 14 هدف

- مشيل بلاتيني - فرنسا 9 أهداف

- أنطوان جريزمان - فرنسا 7 أهداف

- آلان شيرار - إنجلترا 7 أهداف

- تييري هنري - فرنسا 6 أهداف

- واين روني - إنجلترا 6 أهداف

- زلاتان إبراهيموفيتش - السويد 6 أهداف

- نونو جوميس - البرتغال 6 أهداف

- باتريك كلفوريت - هولندا 6 أهداف

- رود فان نيسلتروي - هولندا 6 أهداف

