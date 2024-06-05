نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب الجزائر لمواجهة نظيره غينيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات مونديال 2026.

ويدخل محاربو الصحراء المباراة وهم في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتالين.

أما غينيا تحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة الجولتين الماضيتين.

موعد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات المونديال

تنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، الغد الخميس الموافق السادس من شهر يونيو الحالي.

وتنطلق المباراة على على ملعب نيلسون مانديلا في غينيا.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة الجزائر وغينيا في المونديال

مباريات تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 على قنوات SSC الرياضية السعودية، ستجد مباراة الجزائر وغينيا على قناة SSC SPORT 5 HD، بتعليق فارس عوض.