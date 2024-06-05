نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليبيا وموريشيوس في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب ليبيا الأول لكرة القدم نظيره موريشيوس مساء غد الخميس 6-6-2024 على ملعب "شهداء بنينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة ليبيا ضد موريشيوس في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليبيا ضد موريشيو غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحتل منتخب ليبيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، فيما يحتل منتخب موريشيوس المركز الخامس برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في لقاء وخسارة آخر.

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا ضد موريشيوس في تصفيات كأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب ليبيا ضد منتخب موريشيوس مساء غد الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لتصفيات كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق خالد المديفر.

