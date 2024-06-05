نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السنغال وجمهورية الكونغو في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب السنغال الأول لكرة القدم نظيره جمهورية الكونغو مساء غد الخميس 6 يونيو 2024 على ملعب "عبدولاي واد" في ثالث جولات مرحلة المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة السنغال وجمهورية الكونغو في تصفيات كأس العالم

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة السنغال وجمهورية الكونغو غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحتل منتخب السنغال صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، فيما يحتل منتخب جمهورية الكونغو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد الفوز لقاء وخسارة آخر.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد جمهورية الكونغو في تصفيات كأس العالم

تنقل مباراة السنغال ضد جمهورية الكونغو مساء غد الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لتصفيات كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC EXTRA 1HD، بتعليق المعلق عبد الله الحربي.

