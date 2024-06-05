تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو، يوم غدا الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوركينا فاسو

ومن المتوقع أن يبدأ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

وخط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

