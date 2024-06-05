نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره منتخب بوركينا فاسو، يوم غدا الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مصر أمام بوركينا فاسو

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو عبر قناة بي إن سبورتس، وكذلك قناة أون تايم سبورتس.

تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة مصر أمام بوركينا فاسو

التردد: 11861

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وفي المركز الثاني يأتي منتخب بوركينا فاسو، برصيد 4 نقاط، والذي يتفوق على غينيا بيساو، صاحب الـ4 نقاط، بفارق الأهداف.

